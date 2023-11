Ballando con le stelle, Tano e Lando mandano in tilt Mariotto: "Coreografia di Siffredi?"

26 novembre 2023 a

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono partiti in sordina tanto che la giuria, da subito, li ha messi nel mirino. Giovani, belli e, probabilmente, anche innamorati, il figlio di Rocco Siffredi e la maestra stanno iniziando a infiammare la pista di Ballando con le stelle. Ieri sera, nel corso dell'ultima puntata dello show di Rai 1, il paso doble della coppia ha lasciato tutti senza fiato. A dare il via all'esibizione è stata la scena in cui i due, sulle note di Sweet Dreams nella versione di Marilyn Manson, si muovono in maniera sensuale in due grandi gabbie. Poi, tra prese e passi, la performance è un inno alla carnalità.

"Volevate la grinta. Ve l'abbiamo portata": hanno premesso il concorrente e la ballerina professionista dopo aver raggiunto il bancone della giuria. A togliere il freno è stato Guillermo Mariotto che, per commentare la prova, si è abbandonato al gioco e alle provocazioni. "Ma la coreografia l’ha fatta tuo padre?", ha chiesto lo stilista a Lorenzo Tano, alludendo ovviamente al lavoro della pornostar Siffredi. "È stato davvero sensuale, eccolo il figlio di Siffredi. Ora che vanno di moda le threesome…", ha aggiunto. Imbarazzo in studio. "Oggi nel vedere come ti ha buttato sul bancone abbiamo capito delle cose", ha aggiunto ironica Selvaggia Lucarelli.

Per quanto riguarda la complicità che si è creata tra i due e che è visibile a tutti, Tano e Lando non hanno ancora voluto vuotare il sacco. "Tra me e Lucrezia sta nascendo una bella amicizia. Mi piace la sincerità ed è molto vera. Apprezzo il fatto che anche lei ci tiene tantissimo e lo riesce a trasmettere molto bene. Rispondere se mi sono innamorato è difficile, perché non c’è una parola che può definire il nostro rapporto. Posso dire però che l’amore per me è un po’ tutto, la ragione per vivere", ha detto lui. I fan, però, sperano che tra i due giovani nasca qualcosa di più di un'amicizia.