Ballando con le stelle, Mantovan crolla. Lucarelli velenosa: "Non vogliamo compatirti"

26 novembre 2023 a

a

a

Settimana dopo settimana i grandi protagonisti di Ballando con le stelle scendono in pista e raccontano un pezzetto in più della propria storia attraverso le coreografie proposte al pubblico. Carlotta Mantovan era stata annunciata da Milly Carlucci e dagli autori dello show del sabato sera come una dei vip più promettenti. L'obiettivo iniziale della giornalista era di farsi conoscere in una nuova veste e di concedersi uno spazio di sano divertimento. Tuttavia, fin dalle prime puntate, forse per la timidezza e stando a quanto ribadito più volte dalla giuria, la moglie del caro Fabrizio Frizzi non è riuscita a superare la barriera della riservatezza. In un video mandato in onda prima dell'esibizione, infatti, Mantovan ha espresso la sua delusione e il suo malcontento per le critiche ricevute.

"Pausa di riflessione": Lucarelli vuota il sacco su Ballando con le stelle | VIDEO

"Fredda, falsa, gelida, sono aggettivi che non mi appartengono. Non sono stati utilizzati solo per il ballo, ma anche per la mia persona e questo mi ha infastidito", ha detto. Poi non ha trattenuto il dispiacere ed è scoppiata a piangere. "Sono abituata a non dare giudizi così netti su una persona e le persone come me, che hanno sofferto, hanno bisogno di leggerezza e per questo sono venuta qui. Ne ho bisogno, la cerco tutti i giorni, anche nelle cose stupide e banali, come mettere le ciglia finte. Questa leggerezza mi fa andare avanti nel quotidiano", ha continuato.

Ballando con le stelle, Carlucci cala l'asso: l'ospite a sorpresa

E ancora: "Sono una persona riservata che non va forzata nelle emozioni, quindi così come la televisione raccoglie e dà a voce a chi ha bisogno di esternare il proprio dolore, dovrebbe anche essere capace rispetto a chi, come me ha un pudore verso il dolore e un senso della dignità forte. Io sono una persona delicata, sono come un fiore, devo essere trattata così. Non mi si possono dire le stesse cose dette a persone magari strutturate diversamente da me. Potrebbero essere più attenti nei giudizi che danno, visto che danno giudizi così perentori", ha raccontato. La giuria non si è trattenuta. "Noi siamo la leggerezza fatta a giuria, non siamo la giuria della vita", ha detto Zazzaroni. "Tutti nella vita abbiamo avuto grossi dolori, il problema è che il tuo è pubblico", ha aggiunto Fabio Canino. Poi il commento di Selvaggia Lucarelli: "Il più bel regalo che noi possiamo farti è non compatirti, perché se lo facessimo ti legheremmo al passato e noi non vogliamo farlo".