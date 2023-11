Ilary Blasi sgancia la bomba su Totti: "Un marito diverso". E scoppia a piangere

22 novembre 2023 a

"Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia": è lapidaria Ilary Blasi. Nel trailer del docufilm "Unica", disponibile sulla piattaforma Netflix venerdì 24 novembre, la showgirl anticipa il racconto che tutti aspettano. Fonti vicine alla coppia hanno lanciato da tempo l'indiscrezione secondo cui i due fossero "separati in casa" da molto prima dell'insanabile rottura. Ora, a parlare e a dire tutta la sua verità sulla separazione più chiacchierata degli ultimi mesi è una dei due diretti interessati.

Nel trailer di Unica, il docufilm su Ilary Blasi in uscita il 24 novembre, la conduttrice dice:



“Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere” pic.twitter.com/M6eYesj9k6 — Trash Italiano (@trash_italiano) November 22, 2023

"Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo diciannove anni e lui era già Francesco Totti", premette Blasi, fissando la telecamera. Poi seguono gli interventi della madre e delle sorelle. "Ilary non è la donna sdolcinata che ti fa le carezzine", "Il primo abbraccio me l'ha dato circa dopo 7 o 8 anni", "Erano molto divertenti, un po' Sandra e Raimondo": queste alcune delle frasi pronunciate dai familiari dalla conduttrice.

Quindi il trailer inizia a fare luce sulla questione Francesco Totti. "A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto inizio a notare un marito diverso. E da lì...un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? Vent'anni che frequenti una persona, penso che ti fidi di quello che ti dice. Mio marito lo vedo strano. Perché? E che ne so...", afferma Blasi. Poi scoppia a piangere e ammette: "Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere".