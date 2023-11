Ilary Blasi, annuncio-bomba: "Voglio raccontarvi tante cose che non sapete"

17 novembre 2023 a

a

a

Dopo tanto silenzio, Ilary Blasi ha sganciato la bomba. Con un video promozionale del tutto inaspettato, la conduttrice ha annunciato che presto offrirà ai suoi fan un'inedita narrazione della sua storia. Il 24 novembre sbarcherà su Netflix un docu-film dedicato appunto alla showgirl ed ex moglie di Francesco Totti. "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato": con questa parole ha inizio il filmato diffuso in rete e sui social network.

Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Unica, il docufilm su Ilary Blasi, arriva il 24 novembre solo su Netflix. pic.twitter.com/XkJmS01iDH — Netflix Italia (@NetflixIT) November 16, 2023

"Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete", annuncia Blasi nello spot. Poi anticipa: "Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me". Cresce già l'attesa per l'inaspettato progetto Netflix. Il motivo? Ciò che tutti si aspettano dal docu-film è sicuramente una nuova versione dei fatti per quanto riguarda la vicenda dell'improvvisa rottura del matrimonio con l'ex capitano giallorosso. Gli utenti sui social non stanno nella pelle. In pochi minuti il nome della showgirl ha conquistato la vetta della classifica dei trending topic su X.