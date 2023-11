Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi nera. La conferma social al gossip impazzito

Alice Antico 12 novembre 2023 a

a

a

Nonostante le smentite di Fariba Tehrani, ci si chiede ancora se la lunga storia d’amore tra i Prelemi sia arrivata davvero al capolinea. Tutto aveva preso inizio quando Fabrizio Corona aveva svelato nel suo canale d’informazione “Dilinger News” che la storia tra i due ex vipponi era finita, accusandoli di essere una coppia andata avanti solo per hype e lavoro. Corona, peraltro, ha attaccato pesantemente Giulia Salemi, definendola una “arrampicatrice sociale“. Di fronte a queste accuse, la madre di lei era intervenuta nella questione ed aveva pubblicato una foto insieme al genero Pierpaolo Pretelli per smentire il gossip. Tuttavia, questi scatti non sono bastati a placare le indiscrezioni. Infatti, sono arrivate due nuove conferme della crisi.

La prima da parte di Deianira Marzano, maga del gossip, che nelle sue storie Instagram ha rivelato di aver saputo da amici della coppia che la storia sarebbe ufficialmente finita e che, addirittura, Pierpaolo sarebbe in cerca di un nuovo appartamento. Poco dopo, poi, la stessa Salemi ha rotto il silenzio sulla questione. L’influencer, sul suo canale broadcast di Instagram, ha cercato di spiegare a grandi linee la situazione e successivamente ha pubblicato una foto della mano di Pierpaolo. “Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando”, ha scritto a corredo.

Dunque, con poche parole, la Salemi ha confermato la crisi in corso anche se, è evidente dalla foto, non si tratta ancora di una rottura definitiva. Stando alle dichiarazioni della Salemi, tuttavia, molti utenti hanno avuto la sensazione che i due stiano preparando i propri fan all’annuncio ufficiale della loro separazione.