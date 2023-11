Sonia Bruganelli pizzicata in compagnia di un ex di Belen: quella foto in rete...

Alice Antico 09 novembre 2023 a

a

a

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sono al centro di voci di gossip che, a quanto pare, non li toccano e anzi li divertono. I due sono stati beccati più volte a cena insieme, senza aver mai dato spiegazioni a riguardo e, anzi, dimostrandosi divertiti nel prendere in giro coloro che li seguono con tale morbosità. Magari le voci riguardanti il loro presunto flirt non corrispondono alla realtà, ma é chiaro che l’ex moglie di Bonolis e l’ex compagno di Belen sono in ottimi rapporti. L’ultima indiscrezione risale alla serata dello scorso lunedì 6 novembre.

Basciano e Codegoni, sulle corna piomba Fabrizio Corona. Chi mette in mezzo

Entrambi hanno mostrato, sui rispettivi profili Instagram, piatti tipici della cucina giapponese con l’ambientazione delle foto che era chiaramente la stessa. Nessun riferimento esplicito, però, al fatto di essere insieme. Allora un utente ha scritto: “Ed ecco nuovamente insieme Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Ma perché non vi fotografate insieme? Tanto è la stessa cosa”. Bruganelli allora ha risposto: “Ma tu segui solo noi?”, anche se poco dopo ha pubblicato uno scatto insieme a Spinalbese e ad altre due persone.

Chi condurrà Sanremo 2025, bomba sul dopo Amadeus: nome clamoroso

“Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”, ha ironizzato Sonia, che si è mostrata ancora una volta divertita da tutta questa situazione. I due da qualche tempo si divertono alimentando questo gossip al punto che, qualche settimana fa, Bruganelli ha pubblicato una foto personale su Instagram, commentata da Spinalbese con tre parole: “La mia ragazza”. Inutile dire che questo commento ha mandato ulteriormente in tilt gli utenti e gli esperti di gossip, mentre i due continuano a ridersela e giocare con questo caos mediatico.