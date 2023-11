Codegoni-Basciano: spunta l'audio choc della mamma di lei: "Scoop mediatico"

Alice Antico 05 novembre 2023 a

La turbolenta rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, protagonista indiscussa del gossip nelle ultime settimane, continua a riportare novità interessanti. Tra le dichiarazioni rilasciate a Verissimo, di entrambi gli ex fidanzati, un’accusa in particolare, rivolta dal deejay alla madre della Codegoni, è tornata a galla nelle scorse ore. Il 34enne ha affermato con convinzione che la madre della sua ex ha un’influenza rovinosa sulla ragazza. Così, il portale “Dillinger”, gestito da Fabrizio Corona, è entrato in possesso di alcuni audio in cui Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni, parla di sua figlia.

Nel monologo riportato dal sito e carpito, afferma “Dillinger”, nel backstage del Grande Fratello Vip, Valeria esortava gli autori del programma a far indossare a Sophie abiti che valorizzassero le forme della figlia. “Mettiamo un po’ esposto tutto quello che ha. Lei ha anche delle forme da far vedere. Va bene non farle tirare fuori tutte le te**e, però… Fatele mostrare un po’ di décolleté ogni tanto. Non so quanta pubblicità ci facciamo!”, dice la voce negli audio, ammesso che sia quella di Valeria Pasciuti. “C***o, abbiamo lì una bambola, non la stiamo sfruttando”, continua il vocale, in modo insistente. Parole agghiaccianti, quelle del monologo, se si pensa che sarebbero rivolte da una madre nei confronti della figlia.

Ma non finisce qui: “Dillinger” ha riportato un altro scoop, sempre risalente a quando la Codegoni era nella Casa del GF VIP. Pasciuti, sentendo la giovane confidare a Jessica Selassié di non avere il ciclo da tre mesi, avrebbe inizialmente chiesto a un’autrice del reality di accertarsi delle condizioni della figlia, per poi inviare messaggi a un’amica, dal contenuto raccapricciante. “Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta?”, si legge. E ancora: “La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”. Infine, la ciliegina sulla torta: sulla pagina Instagram di “Dilllinger”, infatti, è apparso un secondo messaggio vocale, in cui Pasciuti parla di Fabrizio Corona. Si ascolta che, secondo il parere della donna "un uomo come Corona avrebbe potuto tradire senza nessun problema la figlia”. E come mai, allora, un uomo come Alessandro Basciano deve avere una sorte differente? A ogni modo, è necessario dirlo, si tratta al momento di indiscrezioni prive di ufficialità. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.