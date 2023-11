Sanremo Giovani, Amadeus annuncia i finalisti. Da Tancredi ai Santi Francesi: i nomi

11 novembre 2023 a

Sanremo è senza dubbio l'evento televisivo che più tiene incollati gli italiani davanti alla tv. Da quando Amadeus è stato nominato direttore artistico del Festival della canzone italiana, poi, molti giovani si sono riavvicinati allo spettacolo che mescola tradizione e innovazione. Cresce, mese dopo mese e con largo anticipo, l'attesa. Intanto, però, il conduttore dei record inizia a seminare qualche briciola per attirare l'attenzione di tutti gli spettatori che a febbraio seguiranno attentamente la gara. E così oggi Amadeus ha annunciato i finalisti di Sanremo Giovani, coloro cioè che hanno superato le audizioni che si sono tenute dal vivo in via Asiago, a Roma. Molti dei concorrenti sono già noti al grande pubblico per la partecipazione ad altri programmi.

Ma di chi parliamo? Gli otto giovani scelti da Amadeus sono: il collettivo indie-pop bnkr 44 con "Effetti speciali", l'attrice e cantante Clara con "Boulevard", già molto conosciuta grazie a Mare fuori, il fenomeno di Twitch GrenBaud con "Mama", il cantautore Jacopo Soul con "Cose che non sai", il cantante Lor3n con "Fiore d'inverno", i vincitori della scorsa edizione di X Factor Santi Francesi con "Occhi tristi", Tancredi con "Perle" e Vale LP con "Str***a". Come ben potrà notare chi segue le trasmissioni dedicate alla musica, molti dei ragazzi selezionati hanno già preso parte ad altre competizioni.

Come funzionerà? Gli otto finalisti animeranno la serata che andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo e su Rai 1 il 19 dicembre. A questi se ne aggiungeranno quattro provenienti dal concorso Area Sanremo. Secondo quanto stabilito nel regolamento, i primi tre classificati entreranno di diritto tra i big della 74esima edizione del Festival.