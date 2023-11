Propaganda Live, Cortellesi di stucco: chi arriva in studio per cantare con lei

11 novembre 2023 a

In queste settimane Paola Cortellesi ha tutti i riflettori puntati su di sè. "C'è ancora domani", l'opera prima dell'attrice in qualità di regista, è stato definito un film-gioiello e, in effetti, lo è. Il pubblico ha amato la storia che la pellicola racconta e il modo in cui una narrazione carica di significati e di passaggi importanti della storia e della società sia riuscita a essere apprezzata da tutti. I dati parlano chiaro: il successo di Cortellesi è una perla del cinema italiano e le vicende di Delia hanno conquistato il biglietto d'oro 2023. Ospite a Propaganda Live, il programma di informazione e di intrattenimento di La7, la regista ha concesso un'intervista a Diego Bianchi.

Un talento prezioso pic.twitter.com/CiCMNtKnPr — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) November 11, 2023

Poi Cortellesi ha deciso di omaggiare il pubblico cantando il brano con cui il film si chiude: "A bocca chiusa" di Daniele Silvestri. "C'è ancora domani" affronta temi difficili da attraversare come la parità di genere, il significato della parola, l'impossibilità di rinunciare ai diritti. La canzone del cantautore romano è stata scelta come cornice del gran finale, quando Delia per la prima volta si reca alle urne per esprimere la sua preferenza politica. Elegante e intonatissima, Cortellesi ha iniziato a cantare il pezzo. All'improvviso, sulla seconda strofa, si è introdotta una seconda voce. Cortellesi l'ha riconosciuto subito. Daniele Silvestri, nascosto tra i musicisti, ha iniziato ad accompagnarla. Lei è rimasta di stucco: sorpresa, ha sorriso e si è messa le mani tra i capelli. I due hanno quindi continuato a cantare insieme, regalando ai presenti e ai telespettatori una performance che è stata apprezzatissima.