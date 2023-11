Viva Rai2, Fiorello brucia tutti: "Arriva lui", ecco chi condurrà L'Eredità

10 novembre 2023 a

Rassegna stampa all'insegna del buon umore e una domanda su tutte: chi sarà il nome nuovo della Rai? Fiorello, in collegamento dal ’glass’ del Foro Italico, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda, nel corso di Viva Rai2 ha toccato l'argomento L’Eredità, quiz show di Rai1 che dovrebbe cambiare conduttore, a discapito di Pino Insegno: "Si è parlato tanto, la vita va così, si può vivere anche senza eredità: i miei parenti non mi hanno lasciato niente e me la sono cavata", ha ironizzato lo showman siciliano.

"Anche a me hanno chiuso programmi, sono cose che succedono: troppo clamore - ha poi aggiunto ancora - Vi dico io il nome del sostituto, che la Rai sta nascondendo: sarà il generale Figliuolo, perché quando c’è un’emergenza arriva lui con le sue medaglie e dice ’ci penso io'", è la battuta che chiama in causa il commissario del governo prima per il Covid, poi per l'alluvione in Emilia-Romagna.

Fiorello ha poi commentato le notizie dal mondo ecclesiastico: "Oggi si parla anche di donne sacerdoti e di fine del celibato per i preti, lo dice padre Alberto Maggi. Sta proprio cambiando tutto. Avremo poi anche una fiction, ’Don Mattea...". Passaggio infine sulla politica: "Zaia e Lollobrigida fotografati in sella ai cavalli ad una fiera. Pensate, erano cavalli del Pd: come sapete anche gli animali sono schierati. Ad esempio, i cinghiali sono di centrodestra...". A proposito del governatore del Veneto, "gli è stato intitolato un esemplare di pesce di 50 milioni di anni fa. Lo hanno chiamato il ’pesce Lega', perché si opponeva all’invasione dei saraghi nel Mediterraneo..." è la battua di Fiore.