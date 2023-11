Viva Rai2, Fascina nel mirino di Fiorello: l'appello alla moglie: "Voglio anch'io..."

09 novembre 2023 a

a

a

Dopo una lunga assenza dovuta al dolore legato alla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina è tornata a sedere sui banchi del Parlamento. La deputata di Forza Italia è arrivata in aula per votare la fiducia al decreto Caivano. Un ritorno alla Camera dei deputati nel segno del Cav, come hanno confermato due dettagli che non sono sfuggiti a cronisti e fotografi. In particolar modo, sono stati notati la cover dello smartphone con il volto del compagno e un grande diamante a forma di cuore al dito. La notizia non poteva non attirare l'ironia di Fiorello che, nel corso della sua rassegna stampa, si è concesso una veloce allusione agli oggetti che Fascina ha portato con sè.

"Ora stanno monetizzando...": bomba di Fiorello sugli abitanti di via Asiago

"Silvio Berlusconi lo ricordiamo sempre con affetto": così ha esordito il mattatore di Rai 2. "Marta Fascina ha la cover con un'immagine di Silvio Berlusconi", ha ricordato lo showman, che poi si è lanciato nel campo delle battute e dei giochi: "Faccio un appello a mia moglie: quando non ci sarò più voglio la cover con la mia faccia, mi raccomando". "Questa qua", ha aggiunto sorridendo e facendo una smorfia. "Salvatela, io voglio la cover", ha detto ancora il conduttore.