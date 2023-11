Televisione, nuovo programma per Alessia Marcuzzi. Cosa conduce su Rai2

07 novembre 2023 a

Alessia Marcuzzi si lancia alla conquista di un nuovo spazio su Rai2. La conduttrice è reduce dal debutto di Boomerissima, la cui seconda edizione ha fatto registrare un buon 5,97% di share (anche se in calo rispetto alla prima edizione).

Boomerissima riparte, gli ospiti scelti da Alessia Marcuzzi

Per la Marcuzzi, però, il prossimo impegno farà rima con tante sorprese. Il programma firmato Freemantle darà spazio alla realizzazione dei sogni dei concorrenti. Come ha raccontato la stessa conduttrice in un intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Tutto nasce da quando Fiorello e Biggio diedero per errore il mio numero in diretta tv - ha raccontato Marcuzzi - Da quel momento quel telefono è diventato una fonte inesauribile di messaggi, sono stata davvero travolta d’amore. Tanto che non l’ho buttato. Con diverse persone ho iniziato a chattare, scoprendo tante storie differenti. In particolare, sono entrata in contatto con un gruppo di amici che aveva organizzato un addio al celibato ad Alicante: si erano portati in giro un mio cartonato, finendo anche sul quotidiano locale. Ecco, parlando con loro ho pensato che avrei voluto scrivere un programma in cui facevo delle sorprese, coinvolgendo diverse mie amicizie celebri: abbiamo un grande potere che è rendere felici le persone con poco e quel telefono me lo ha ricordato. Il programma nasce da lì, dalla felicità che nasce dalle piccole cose. Penso andrà in onda dopo Sanremo, siamo già al lavoro”.