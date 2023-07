Alessia Marcuzzi pizzicata in vacanza con l'ex marito. Ritorno di fiamma?

15 luglio 2023 a

L'estate è esplosa così come i nuovi amori. Non mancano, però, i ritorni di fiamma. Questa volta a stupire tutti i suoi fan è Alessia Marcuzzi, la conduttrice sbarcata da un anno in Rai ma celebre per aver capitanato numerosi reality Mediaset. Il suo nome è apparso nelle cronache rosa perché è stata pizzicata in vacanza a Formentera insieme all'ex marito Paolo Calabresi Marconi. A sorprendere Marcuzzi è stato il settimanale Gente, che subito ha fatto circolare le foto che scacciano ogni dubbio.

Il servizio fotografico pubblicato da Gente mostra Alessia Marcuzzi in costume, in acqua e vicina all'ex marito Paolo Calabresi Marconi. I due chiacchierano e sorridono, senza lasciare però trapelare niente se non una forte amicizia. Del resto, per la conduttrice non sarebbe la prima volta. Marcuzzi è rimasta in buoni rapporti con i padri dei suoi due figli: parliamo di Simone Inzaghi, padre di Tommaso, e di Francesco Facchinetti, padre della piccola Mia.

Dopo le ultime indiscrezioni circolate su una presunta relazione tra Marcuzzi e Stefano De Martino, che sembra essersi allontanato dall'argentina Belen Rodriguez, sono arrivati gli scatti che spazzano via ogni dubbio. La conduttrice, paparazzata con l'ex marito, non ha ancora smentito le ricostruzioni dei media. Una cosa, però, è intuibile: stando agli scatti, i due sarebbero tornati a frequentarsi. Bagni, risate, poi i gesti premurosi dell'imprenditore. Possibile che la coppia stia tentando di ricucire gli strappi?