Alessia Marcuzzi, nuovo programma Rai. Quando torna in televisione

Nuova vita per Alessia Marcuzzi. La conduttrice si sta preparando a nuove avventure sul piccolo schermo di Rai2. Il primo appuntamento in prima serata sarà "Boomerissima" e andrà in onda il martedì dopo Belve di Francesca Fagnani. Ma la vera novità riguarderà un nuovo programma che vedrà la luce la prossima primavera ma di cui non si conosce ancora neppure il titolo definitivo.

In base alle anticipazioni fornite dal sito TvBlog, Marcuzzi condurrà un varietà prodotto da Freemantle che già collabora con la Rai per "Belve" e per il nuovo programma di Nunzia De Girolamo "Avanti popolo". Le uniche cose che si conoscono del varietà di Marcuzzi riguardano il tipo di gioco a cui assisteranno i telespettatori. Si tratta di un format originale girato interamente in esterna. Ci saranno situazioni in itinere che coinvolgeranno i protagonisti dello show. Per il momento non si conoscono altri dettagli. L'unica certezza dovrebbe essere la data d'inizio fissata per la prossima primavera 2024.