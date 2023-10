Boomerissima riparte, gli ospiti scelti da Alessia Marcuzzi: nomi esplosivi

05 ottobre 2023 a

I personaggi, la musica, i programmi televisivi, ma anche gli oggetti, le mode e le cronache degli anni 70, 80, 90 e 00, messi a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. Questo è il contenuto del programma Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo una prima stagione esplosiva, eccone un'altra in arrivo. E spuntano già i nomi dei primi ospiti.

Il varietà affidato ad Alessia Marcuzzi è pronto a ripartire. Come ben sa chi ha seguito la trasmissione, due squadre, appartenenti a due generazioni differenti, si sfideranno a colpi di domande e risposte. Ma quali personaggi del mondo dello spettacolo si fronteggeranno per primi? A lanciare l'indiscrezione è stato il sito TvBlog. Stando a quanto si apprende, a comporre il primo team di boomers saranno Biagio Izzo, Asia Argento e Caterina Balivo. Invece, gareggeranno per i millennials Giulia Salemi, Aurora Leone, Tommaso Zorzi e Alvise Rigo. I volti che faranno irruzione in studio nel corso della prima puntata saranno Antonella Clerici, Alfa e Paola e Chiara.