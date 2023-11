Citofonare Rai2 si ferma per due settimane, ecco il motivo della sospensione

06 novembre 2023 a

Citofonare Rai2 rifiata per due settimane. Ma che succede al programma tv condotto da Paola Perego e Simona Ventura? Fin dalla prima puntata, infatti, è stato un vero trionfo con quote d'ascolto che hanno subito sfiorato il 4% fino alla puntata del 5 novembre che ha addirittura raggiunto il 5,7%. Tutto questo è stato possibile anche grazie allo spazio che la trasmissione della domenica mattina dà ai temi di "Ballando con le stelle". Sia Paola Perego che Simona Ventura, infatti, sono impegnate anche nel dancing show condotto il sabato sera da MIly Carlucci con grande riscontro di gradimento e share. E allora perché il programma andrà in stand-by?

Il motivo è tutto da ricercare nei Mondiali di sci alpino che stanno per iniziare e che andranno in onda su Rai2 la mattina di domenica 12 e 19 novembre alle 11,15. Insomma solo un paio di settimane di pausa per Perego e Ventura che, dunque, potranno tornare davanti alle telecamere più forti di prima.