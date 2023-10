Gene Gnocchi, sembra una gag ma...: "Fatevela voi". Ventura e Perego di sasso

22 ottobre 2023 a

Citofonare Rai 2 è una delle trasmissioni di punta dei nuovi palinsesti Rai. Due coinquiline d'eccezione intrattengono il pubblico aprendo le porte di casa a un allegro viavai di ospiti, attori, cantanti e imitatori. Da quest'anno, però, un volto si è aggiunto al team: parliamo di Gene Gnocchi, il comico con il quale Simona Ventura aveva reinventato Quelli Che il Calcio dopo l'era Fazio. Sebbene l'ironia regni sovrana nel salotto della trasmissione, nel corso della puntata di oggi qualcosa è andato storto. In maniera del tutto inaspettata, Gnocchi ha sbottato in diretta tv: "C'era il mio pezzo qua, dovevo fare 'Top e flop', è in scaletta, c'è scritto", ha detto seccato alle conduttrici Simona Ventura e Paola Perego che sono rimaste senza parole.

È successo tutto così in poco tempo ✈️ #citofonarerai2 pic.twitter.com/XPuvCkqpYE — trashtvstellare (@tvstellare) October 22, 2023

All'inizio al pubblico e ai telespettatori è sembrato che si trattasse di una gag. L'uscita di Gene Gnocchi poteva benissimo far parte di un siparietto premeditato. Poi, però, dopo un iniziale disorientamento generale, le cose sono apparse più chiare. "C'è il pezzo qua", ha ribadito il comico. Ventura ha provato a capire quale fosse il problema: "Sì ma fai parte del programma. Adesso magari...", ha detto. "Ho capito, però, adesso mi dicono che non si fa ma perché non si fa?", ha rincarato la dose Gnocchi. È allora intervenuta Paola Perego che ha spiegato: "Oggi abbiamo fatto Ballando per la prima puntata quindi magari i tempi si sono allungati". "Ho capito però qui io dovevo fare questa cosa", ha aggiunto lui.

Perego, di stucco, ha chiesto: "Ma stai scherzando?". "No, non sto scherzando perché prima c'era un altro sondaggio e non l'abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Ogni volta si taglia qualcosa. A questo punto qua fatevela voi la trasmissione, fatevela voi", ha tolto il freno l'ospite che, prendendo dei fogli, si è allontanato dalla sua postazione e ha abbandonato lo studio. "Possiamo parlarne con calma?", ha domandato Perego. "Parlarne con calma un corno", ha chiosato lui.