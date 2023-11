Amici, che scontro tra Celentano e D'Amario: "Stai al tuo posto"

06 novembre 2023 a

Uno scontro acceso, uno scambio di battute al veleno. Ieri, nel corso della puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi che dà spazio ai giovani talenti e che punta a trasformare esordienti in professionisti, Alessandra Celentano ed Elena D'Amario sono state le protagoniste di un "duello" che ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori. Il motivo del diverbio? A far scattare la reazione della ballerina professionista è stato il giudizio emesso dalla temuta maestra della scuola in merito a uno degli allievi di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni.

Da sempre la coreografa Alessandra Celentano appassiona e fa indignare il pubblico di Amici. La maestra, affezionata sostenitrice di Maria De Filippo, si è spesso contraddistinta per opinioni dai tratti forti e per sentenze esternate senza tanti peli sulla lingua. Anche quest'anno c'è, tra i concorrenti, qualcuno che non ha conquistato il sostegno della maestra. Per quanto riguarda Nicholas Borgognoni, Celentano crede che il ragazzo non sia portato per la danza e che quindi sia poco pensabile che possa costruire su questa sua passione una carriera.

"Non capisco cosa dovremmo dedurre da questa coreografia se non che è predisposto e fa le prese. Poi ho visto molte mani giunte, molti abbracci e molti baci", ha dichiarato la maestra dopo l'esibizione dell'allievo di Todaro. Nicholas non ci è stato e ha replicato palesando il suo fastidio. “Basta, sono già pieno”, ha detto. A questo punto è entrata in studio Elena D’Amario, che non solo aveva ballato con Nicholas, ma che era anche la coreografa dell’esibizione in questione. "Finisci che litighi, lo sai”, l'ha avvisata Maria De Filippi. “Non volevo entrare ma quello che sta dicendo non è conforme alla realtà”, ha tuonato Elena. “Sei l’avvocato delle cause perse e lo hai dimostrato in questi anni - ha ribattuto la maestra -. Asserisci cose che non stanno né in cielo, né in terra. Non mi interessa quello che ha da dire”. "Ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e del lavoro degli altri", ha rincarato la dose D'Amario. "Stai al tuo posto, non siamo colleghe", ha concluso Celentano.