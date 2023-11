Veronica Peparini e Andreas Muller: "Felici di dirlo qui". L'annuncio a sorpresa

Alice Antico 05 novembre 2023 a

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di oggi 5 novembre, e protagonisti di una grande e inaspettata novità. La prima a prendere la parola è stata Veronica Peparini che, visibilmente emozionata, ha cercato di trovare i giusti termini per rivelare la grande notizia: "Sono felice di dirlo qua, perché non l’abbiamo ancora detto a nessuno, se non alla nostra famiglia, che stiamo aspettando…sono incinta!". I due hanno quindi confermato che loro famiglia si allargherà presto, come si vociferava di recente. La loro relazione ha superato grandi ostacoli in questi anni, essendo sbocciata nella scuola di Amici di Maria, dove lei ricopriva il ruolo di insegnate mentre lui quello di alunni.

Peraltro, quando si sono conosciuti, la coreografa era sposata da 15 anni ed era già madre di due figli. Insomma, sulla carta, quasi nessuno avrebbe scommesso sul loro amore all’inizio. E invece la coppia ha rilasciato una lunga intervista da Silvia Toffanin per celebrare tutta la gioia del momento. Non sono mancati dettagli particolari: i due hanno infatti spiegato di aver cercato "un aiutino" per il concepimento, vista l’età della futura mamma (57 anni), anche se "poi le cose sono state molto più semplici e veloci del previsto”.

E poi la ciliegina sulla torta: la coppia è in attesa non di uno, ma di due gemelline. Il gender reveal si è svolto in diretta proprio negli studi di Verissimo, dove Silvia Toffanin ha allestito l’intero studio di rosa, per la gioia di mamma e papà. In ultimo, i futuri genitori hanno raccontato di come abbiano preso la notizia le rispettive famiglie. Andreas era sicuro che l’avrebbero presa più che bene, e infatti così è stato, mentre Veronica aveva più ansie. La coreografa ha infatti rivelato: "Su mia figlia ero più tranquilla, su mio figlio che ha 16 anni avevo il timore di una reazione non positiva, invece è stato felicissimo e mi ha veramente stupito”. Poi ha concluso: “Da lì sono stata ancora più felice anche io, perché ho avuto l’appoggio di tutta la famiglia e ho potuto gioire completamente di questa bella novità."