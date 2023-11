Rai, programma "cucito su misura per lei". Spunta il nuovo one-woman-show

04 novembre 2023 a

One-woman-show. A viale Mazzini si lavora per un programma cucito addosso ad Arisa. La cantante lucana verso il grande salto nella tv in Rai, dunque. A lanciare l0indiscrezione è Alberto Dandolo su Oggi, che spiega come l'artista negli ultimi mesi abbia deciso di buttarsi anima e corpo sul lavoro.

"È concentratissima per affrontare al meglio il suo nuovo impegno televisivo a The voice kids, il fortunato talent di Rai 1 per giovani cantanti condotto da Antonella Clerici. Ma c'è di più", si legge nel retroscena secondo cui in Rai si sta studiando "un programma cucito su misura per lei, un one woman show di prima serata che potrebbe andare in onda, salvo imprevisti, il prossimo anno. Ancora da definire la rete che ospiterà questo nuovo forma". Secondo le ultime indiscrezioni la rete prescelta potrebbe essere Rai 2 e il periodo di messa in onda dell'Arisa show la prossima primavera.