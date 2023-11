Bobo Tv si scioglie, che cosa è successo? “Abbandonato”, la rivelazione di Fabrizio Corona

04 novembre 2023 a

Si scioglie la squadra della Bobo Tv. Christian Vieri ha annunciato ieri sera la separazione dai colleghi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. “Da stasera ci sarò solo più io alla Bobo Tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e qui. Faremo dei format nuovi, dove vi renderò più partecipi” le parole di Vieri nell’ultima diretta. E subito si è scatenata la caccia ai motivi della rottura.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Fabrizio Corona, che sull’account Instagram del sito dillingernews ha tracciato un quadro della situazione: “Ecco la prima verità, Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura. Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”. E lo stesso Corona ha pubblicato anche l’audio di Ventola: "Fabri fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio, comunque non sei andato lontano". Per ora bocca cucite dai protagonisti, con il solo Adani che ha pubblicato su Instagram una storia di un passaggio di Gomorra, con delle immagini che hanno alimentato ancora di più il mistero.