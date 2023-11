Storie italiane, passante dà una spallata all'inviata. Parietti di stucco

03 novembre 2023 a

Un imprevisto che ha subito scatenato la reazione della conduttrice e della sua ospite. A Storie italiane, il programma guidato da Eleonora Daniele che alterna la narrazione delle vicende di alcuni protagonisti ai fatti di attualità, un episodio ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori. In particolar modo, nel momento in cui ci si stava concentrando sulla vicenda di una famiglia che, a Ostia, è stata sfrattata, l'inviata collegata dalla frazione litoranea della Capitale, ha subito una spallata di una passante.

Coperta per la pioggia e in tutta velocità, la signora è passata dietro alle telecamere e ha travolto l'inviata di Storie italiane in diretta. L'azione della passante ha subito scatenato Alba Parietti che, scettica, ha chiesto in studio: "Ma chi è questo?". A quel punto la conduttrice Eleonora Daniele ha domandato: "Scusa, ma chi è questa educata persona che è appena passata?". Una seconda inviata ha spiegato quanto accaduto: "È passata una signora davanti alla telecamera. Qui ha iniziato a piovere e andava di fretta".

Parietti non ha accolto questa ricostruzione dei fatti: "Un'imbecille che non ci delude mai", ha affermato. Daniele ha supportato questa versione: "Nono, quella non andava di fretta. È una maleducata che ha spintonato Alessandra", ha detto.