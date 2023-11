Ballando con le stelle, ecco i "ballerini per una notte". Milly Carlucci euforica

03 novembre 2023 a

Cresce l'attesa per la prossima puntata di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Settimana dopo settimana i telespettatori seguono con interesse i miglioramenti dei vip in pista e li supportano votandoli più che possono. Sebbene Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari sembrino i concorrenti destinati al podio, non mancano sorprese. Oltre al sostegno del pubblico e ai giudizi della giuria, i neo-danzatori contano molto sulla performance dei ballerini per una notte, ovvero gli ospiti che attraverso un'esibizione cercano di totalizzare un buon punteggio da donare a chi è in gara. Ma chi delizierà i presenti e i fan a casa?

Secondo quanto riporta il sito di indiscrezioni davidemaggio.it, a ballare per il tesoretto domani sera saranno due giovani e bravissimi attori, conosciuti per aver interpretato numerosi personaggi nelle fiction targate Rai. "Dato il forfait di Edwige Fenech, impossibilitata a esserci per via dell’influenza, Milly Carlucci è dovuta correre ai ripari e, nel corso della terza puntata in onda domani sera, ospiterà in qualità di ‘ballerini per una notte’ gli attori Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, protagonisti della fortunata fiction Rai attualmente in onda ogni giovedì sera", si legge. Amati dal pubblico e già fortemente spalleggiati, riusciranno Spollon e Giannetta a portare a casa un buon risultato e ad aiutare quindi con dei punti extra i concorrenti? Staremo a vedere. Intanto gli autori del programma lanciano in rete dei video che ritraggono i protagonisti di questa edizione in sala prove e alle prese con le nuove coreografie.