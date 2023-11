Rai, Francesco Giorgino torna finalmente in video. Ma non al Tg1: che succede

Francesco Fredella 03 novembre 2023 a

Ieri a Porta a porta con Bruno Vespa. Per Francesco Giorgino, storico mezzobusto del Tg1, arriva il momento tornare in video. E infatti il suo programma è ai nastri di partenza. S’intitola “XXI Secolo" ed andrà in onda dal 20 novembre nella seconda serata del lunedì di Rai1. Giorgino, relatore per oltre 40 tesi di laurea in Teorie e Tecniche del Newsmaking, già discusse alla Facoltà di Scienze della Comunicazione della "Sapienza", attualmente è docente alla Luiss. “Senza il video ho imparato cose nuove”, racconta Giorgino in una recente intervista a Il Giornale. Non abbandona lo sport (ciclismo e tennis), ma soprattutto non lascia i libri (che non abbandona mai), ciclismo, tennis (è anche istruttore) e università - sta lavorando al nuovo progetto. “Torno in video per spiegare il presente che diventa futuro”, dice a Il Giornale.

“Sono entrato nel servizio pubblico a 24 anni”, aggiunge nella sua recente intervista. “Ci lavoro da 32, di cui 30 al Tg1”. Appunto, quel Tg che l’ha visto da sempre punto si riferimento per l’informazione dell’ammiraglia Rai. Parla anche del distacco dal video degli ultimi mesi: "Non sono stato felice, ma ho imparato cose nuove”. Poi svela qualcosa di più sul nuovo programma. "Oltre che per i contenuti rivolti al futuro, anche per il tipo di linguaggio: ci vogliamo avvalere del data journalism perché i numeri più delle parole servono a spiegare in maniera semplice e accessibile a tutti temi complessi. E poi ci saranno reportage, immagini e interviste singole, one to one, in maniera incalzante", conclude ancora a Il Giornale.