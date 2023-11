Rai, "nuovo programma" per Massimo Giletti. Quando va in onda

Sullo stesso argomento: Avanti Popolo non chiude i battenti, De Girolamo resta al timone

L'arrivo di Massimo Giletti in Rai è solo questione di tempo. A dare l'ufficialità del ritorno a viale Mazzini del conduttore dopo la chiusura di Non è l'Arena, da parte di La7, era stato l'amministratore delegato della tv pubblica Roberto Sergio nel corso di un'intervista del direttore dell'Ansa Luigi Contu. Nelle settimane successive si erano susseguite le indiscrezioni su quello che il giornalista piemontese andrà a fare. Si era parlato di una serie di serate in stile "grande evento", per poi tornare all'attualità e al talk show. Nelle ultime ore LaPresse ha confermato che Giletti "tornerà in video a gennaio con un suo nuovo programma".

Intanto la settimana che sta per concludersi è stata dominata mediaticamente, in chiave Rai, dall’intervista esclusiva che Papa Francesco ha concesso al Tg1 nella serata di mercoledì 1 novembre. La conversazione con Gian Marco Chiocci, il direttore del telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico, in onda subito dopo l’edizione principale del Tg, quella delle 20, è stata vista da 4 milioni e 588 mila telespettatori, con uno share del 21.7%: un risultato sottolineato sia dall’amministratore delegato che dal direttore generale Rai, che non hanno mancato di evidenziare la portata straordinaria dell’intervista. "La conversazione tra Papa Francesco e il direttore Chiocci - ha detto l’ad della Rai, Roberto Sergio - è stata una pagina di grande servizio pubblico che ci richiama ai nostri stessi valori. Le parole del Santo Padre, la sua grande disponibilità, i suoi richiami a sentirci ’responsabili' del nostro futuro, sono un dono che facciamo e faremo nostro. A lui va il mio ringraziamento più sentito per aver voluto condividere con noi le sue parole e il suo stesso vissuto".

Giampaolo Rossi, dal canto suo, nel ringraziare il direttore Chiocci e i colleghi del Tg1, ha aggiunto: "Con la straordinaria intervista di Papa Francesco - ha detto il direttore generale Rai - il Tg1 ha diffuso una voce universale capace di parlare alla coscienza di ciascuno e di aiutare a interpretare il drammatico momento storico che stiamo vivendo: quello di una ’terza guerra mondiale a pezzì, secondo le parole dello stesso Pontefice. La Rai - ha proseguito Rossi - si conferma il centro del dibattito pubblico, irrinunciabile spazio di testimonianza per le più importanti voci del nostro tempo". La settimana si era aperta, lunedì, 30 ottobre, con la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di ’Viva Rai 2’, il live show di Fiorello che tornerà in onda da lunedì 6 novembre, alle 7 del mattino, dopo l’anteprima delle scorse settimane su Instagram e RaiPlay. Una nuova location, quella del Foro Italico, ma identico format.