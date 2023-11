Avanti Popolo non chiude i battenti, Nunzia De Girolamo resta alla conduzione

02 novembre 2023 a

Avanti Popolo, il talk in onda su Rai3 non chiuderà i battenti in anticipo nonostante critiche e polemiche su ascolti e ospitate. Nunzia De Girolamo resterà al timone del programma e non sarà sostituita da Massimo Giletti.

Secondo a quanto risulta a LaPresse da ambienti Rai. Giletti - come annunciato a suo tempo dall’ad Roberto Sergio - tornerà in video a gennaio con un suo nuovo programma.