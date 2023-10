Ballando con le stelle,. chi sarà la prossima ballerina per una notte

30 ottobre 2023 a

a

a

Ballando con le stelle, svelato il nome della prossima ballerina per una notte. Dopo la presenza di Andrea Antonello e i Pooh, sabato 4 novembre sarà la volta di Edwige Fenech, icona sexy a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta. Il nome dell'attrice è stato fatto durante l'ultima puntata di Domenica In onda lo scorso 29 ottobre. Il nome di Edwige Fenech è stato fatto da Guillermo Mariotto proprio mentre Mara Venier stava per mandare in onda il video che decretava la pace tra la conduttrice e Simona Ventura. Per questo Venier ha prima sorriso e poi ha rimproverato Mariotto per essere intervenuto all'improvviso.

Ballando, svelati i ballerini per una notte. Chi c'è da Milly Carlucci

Cresce, dunque, l'attesa per la puntata di Ballando con le stelle in programma il prossimo 4 novembre. Fenech avrà l'opportunità di parlare della sua lunga carriera cinematografica che ha abbracciato almeno tre decenni e, spesso, l'ha vista al fianco di un mattatore della risata come Lino Banfi.