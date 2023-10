Sanremo 2024, Il Volo in gara: ecco il ritorno al Festival

31 ottobre 2023 a

a

a

Il Volo tornerà in gara a Sanremo 2024 dopo la vittoria del 2015 e il terzo posto del 2019. A rivelarlo è stato il giornalista e critico musicale Paolo Giordano nel corso del podcast ’Pezzi - Dentro la musica’ che conduce insieme ai colleghi Andrea Laffranchi e Luca Dondoni. Nei giorni scorsi era circolato qualche rumors e va detto che la notizia va presa con il beneficio del dubbio visto che manca ancora qualche settimana all’annuncio del cast del Festival. Ma sembra proprio che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble abbiano intenzione di tornare al Teatro Ariston.

Da Mare Fuori a ex Amici, chi sono i giovani che si giocano Sanremo

Proprio sugli ospiti di Sanremo si era espresso nelle scorse ore Fiorello, usando sempre quel misto tra ironia e mistero: «Jovanotti non verrà, quella delle stampelle era una gag. Invece ci sarà Laura Pausini, ha pronto un bellissimo pezzo per il Festival, si intitola ’La compagnia’ (dopo il successo di ’La solitudine’; ndr)... No, non ci sarà neanche la Pausini. Vedrei bene Calcutta, sul palco di Sanremo, in gara o come ospite».