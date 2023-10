Fiorello chiama Fedez, "bomba" su Sanremo. E arriva l'ad Rai Sergio

27 ottobre 2023 a

Finale col botto per Aspettando Viva Rai2, l'"anteprima" social del programma di Fiorello che andrà in onda su Rai2 a partire dal prossimo 6 novembre. L'ultima diretta Instagram dal 'glass' di via di Vigna Stelluti ha visto la telefonata tra lo showman siciliano e Fedez per "bruciare" l'ospitata di domenica da Fabio Fazio, con diverse suggestioni su un possibile coinvolgimento del rapper al Festival di Sanremo. "Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò", afferma il rapper ma a sorpresa, nella diretta social vera e propria, è poi arrivato l'ad della Rai Roberto Sergio, presentatosi fintamente preoccupato dalle indiscrezioni sul rapper.

Non poteva mancare un botta e risposta esilarante con il dirigente Rai, che ha ironizzato: "Sono qui per portarvi a Medjugorje", ha detto riferendosi alla battuta di ieri di Fiorello, che annunciava un tour nei santuari europei dei conduttori Rai per chiedere una mano "divina" gli ascolti. Un chiarimento è arrivato anche sulla vicenda Fabio Fazio: "Ci conosciamo da quando lavoravamo insieme in Lottomatica. Ci sentiamo regolarmente e gli auguro di fare un buon lavoro". Chiosa con la finta chiamata con Giorgia Meloni: "Presidente, tranquilla. Settimana prossima Fiorello non c'è".

Intant cresce l'attesa per Viva Rai2. Su RaiPlay le 'prove generali' dello showman di questi giorni hanno portato numeri strepitosi: 800mila visualizzazioni, il 13% in più rispetto all'edizione 2022, per un tempo complessivo di fruizione sulla piattaforma pari a 130mila ore di visione. E dal 6 novembre si va in onda.