Viva Rai2, Fiorello sgancia la bomba su Sanremo: "Non salirò sul palco ma..."

Lunedì 6 novembre riparte Viva Rai2, lo show dei record condotto da Fiorello. Dopo una stagione esplosiva e sorprendente, il cabarettista ha deciso di alzare il tiro e così, durante la conferenza stampa, ha annunciato tutte le novità del programma. Innanzitutto si aggiunge ufficialmente uno spazio dedicato al bello della diretta: dalle 7 alle 7,15 ci sarà il "MattinShow". I telespettatori potranno fare colazione con Fiorello e farsi trasportare nel backstage della puntata. Poi, dalle 7,15, partirà il contenitore di intrattenimento al quale il pubblico è già affezionato. Ma cosa filtra su Sanremo? È proprio il conduttore a sganciare la bomba.

"Viva Rai2 è un prodotto straordinario: ha inventato il ‘Mattin show’, un programma di intrattenimento di prima serata, in onda all'alba, con la capacità unica di Fiorello di coinvolgere tutti": così, con entusiasmo, l'ad della Rai Roberto Sergio ha lanciato la nuova stagione del programma rivelazione del servizio televisivo pubblico. Numeri strepitosi e pubblico già completamente dipendente dall'ironia e dalla genialità dello showman siciliano. "Non possiamo preparare nulla. Tutto quello che abbiamo preparato a tavolino poi cade. Le cose verranno in divenire, ca**eggiando, lavorando. Partiamo da dove siamo rimasti", ha assicurato il padrone di casa.

Ma grande è stata la sorpresa per chi desidera rivedere Fiorello a Sanremo. Solo ieri sera Fabio Fazio a Che tempo che fa, parlando con Fedez, aveva proposto allo showman di diventare lui il timoniere della prossima edizione del Festival della canzone italiana. In conferenza stampa Fiorello ha risposto: "Quando mi chiedono quando condurrai Sanremo non dico che mi offendo ma quasi. Non è il mio mestiere. Io faccio altro. Il mio mestiere è quello che ho fatto in questi 5 anni. Anche l'anno scorso c'ero". Poi la notizia che ha mandato i social in tilt: "Anche quest'anno, molto probabilmente...", ha iniziato, guardando negli occhi l'ad della Rai. "Sicuramente", ha confermato Sergio. "La novità di Viva Rai2 è che molto probabilmente potremo mettere il glass lì (a Sanremo, ndr). Stare lì, davanti all'Ariston, è una bella cosa. Possono nascere un sacco di cose. Non salirò sul palco ma potrò entrare all'Ariston. E poi porterò via Amadeus alla fine della serata di sabato", ha affermato Fiorello.