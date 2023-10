Domenica In, Lucarelli e Mammucari "da soli a cena"? Come è andata veramente

Alice Antico 30 ottobre 2023 a

La puntata di ieri di “Domenica In” si è aperta con i riflettori puntati su “Ballando con le stelle”. Ospiti di Mara Venier, sono stati, perciò, alcuni dei protagonisti del programma, da Carlotta Mantovan a Simona Ventura, con la compagnia della giurata Selvaggia Lucarelli. Nell’ultima puntata di “Ballando”, Lucarelli aveva dato uno all’esibizione di Teo Mammuccari, cadendo nel mirino degli utenti social e soprattutto provocando un accesso dibattito lì in studio. La giornalista ha dato la sua spiegazione riguardo questa scelta, soffermandosi anche sul dettaglio della cena insieme, svelato da Mammucari durante la scorsa puntata.

"È stata una puntata che si è presa Teo Mammucari", ha esordito Lucarelli, ”Rischia di rubare la scena a tutti, invito tutti gli concorrenti a darsi una svegliata”, ha detto in modo pungente. Sul voto, poi, ha spiegato: "Gli ho dato zero perché non fa il concorrente, è Ballando con le stelle, non un cabaret". Quanto alla fatidica cena, invece, la giornalista ha detto: "Lui sostiene che ci siamo visti da soli a cena. È falso”.

La sua versione dei fatti, effettivamente, poco combacia con quella di Teo. "Vado al cabaret a vedere Teo Mammucari con altre ragazze. Teo mi invita a cena con altri cabarettisti al Rubagalline e mi siedo tra lui e l'altro cabarettista. Alla fine mi fidanzo con l'altro cabarettista con cui sono stata fidanzata per anni”, ha infatti spiegato Selvaggia. In questo mare di dichiarazioni, Teo Mammucari ha tentato di intervenire telefonicamente in diretta, ma la chiamata è stata interrotta e non ha potuto replicare.