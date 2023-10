Ballando con le stelle, chi sono i ballerini per una notte

28 ottobre 2023 a

a

a

Cresce l'attesa per la seconda puntata della 18esima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci è pronta a dare il via al primo spareggio di questa edizione: sono a rischio Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Ma i riflettori sono accesi su chi saranno i ballerini per una notte nella puntata di sabato 28 ottobre.

"Era nudo": Wanda Nara spiazza tutti, il retroscena piccante

Le anticipazioni parlano della presenza dei Pooh che si esibiranno su un medley di tre bran: "Canterò per te”, “Chi fermerà la musica” e “Pensiero". L'esibizione dei neo-ballerini verrà valutata dalla giuria in studio composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Il punteggio ottenuto dai Pooh verrà poi assegnato a una delle coppie in gara.