Domenica In, Mariotto alle strette: la frase su Wanda Nara che fa infuriare Venier

Domenica In si apre con uno spazio dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che trasforma vip inesperti in ballerini provetti. Mara Venier, insieme ai suoi ospiti, ripercorre la puntata della serata precedente e commenta performance ed episodi. Questa volta a finire nel mirino della storica conduttrice è stato Guillermo Mariotto. Lo stilista, che nel programma guidato da Milly Carlucci svolge il ruolo di giurato, si è lasciato sfuggire in diretta dei commenti su Wanda Nara che non sono affatto piaciuti a Venier.

Snodata, precisa e sempre a tempo, Wanda Nara è la rivelazione di questa stagione di Ballando con le stelle. L'argentina ha la musica nel sangue e sulla pista si destreggia con maestria. Al di là dei punti di vista, infatti, questo è il pensiero condiviso dai più. Una voce fuori dal coro è stata quella di Guillermo Mariotto che, per dire la sua sull'esibizione di Paola Perego, altra concorrente in gara, ha puntato il dito contro il fisico di Wanda Nara. "Guarda l’argentina, ci sta il lato B spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere trenta volte lei", ha affermato.

Le parole dello stilista non sono state ben digerite da Mara Venier che, a Domenica In, l'ha rimproverato. "Quello che hai detto a Wanda non è giusto, hai sbagliato e devi chiederle scusa": così la conduttrice ha giudicato irrispettoso l'intervento di Mariotto. "Volevi fare un commento colorito, ma non è questo il modo. Devi chiedere scusa", ha aggiunto. Il giurato ha allora fatto mea culpa e ha spiegato che il suo intento non era quello di offendere la concorrente.