Grande Fratello, cambia tutto nel palinsesto Mediaset. La decisione di Berlusconi

Importante novità nel palinsesto Mediaset. Dalla fine di metà novembre, infatti, il GF non andrà più in onda due volte a settimana, ma solo una. Partito da oltre un mese e mezzo, il reality sta proseguendo attualmente con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì. Da fine novembre in poi, tuttavia, la prima serata dei palinsesti Mediaset si arricchisce con l’arrivo di altri programmi. Sarà il giovedì la serata destinata Grande Fratello, dato che il lunedì sera è previsto il ritorno di “Zelig”, in prima serata su Canale 5. Lo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tornato in onda nel 2022 dopo anni di pausa, si è confermato un successo clamoroso. Per questo motivo Piersilvio e la Mediaset hanno deciso di riproporlo su Canale 5 con nuove puntate, e a pochi mesi di distanza dall'ultima edizione.

Il mercoledì della prima serata di Mediaset, invece, sarà occupato da “Io Canto”, condotto da Gerry Scotti, mentre il venerdì sera ci sarà il grande ritorno di Paolo Bonolis con “Ciao Darwin", un altro dei successi più redditizi di Mediaset. A dire la verità, il programma sarebbe dovuto partire a inizio autunno ma è stato posticipato dall'azienda proprio per essere favorito sotto il profilo degli ascolti. Ad ogni modo, lo stesso Bonolis ha fatto capire che quella di quest’anno, probabilmente, sarà l’ultima edizione.