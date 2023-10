Che tempo che fa, Fazio sempre più a sinistra: chi ospita dopo Zaki e De Luca

28 ottobre 2023 a

Fabio Fazio non si smentisce. Sebbene la nuova versione di Che tempo che fa (per anni programma della Rai, ora passato a Discovery) sia stata ampiamente pubblicizzata, sembra che la musica sia sempre la stessa. Dopo il grande debutto, il conduttore ha accolto nel suo studio Patrick Zaki, l'attivista egiziano liberato qualche mese fa, e Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania. Ma Fazio non si ferma qui e per la prossima puntata del talk invita Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico.

Con una frase breve e diretta è stato fatto il nome della prossima ospite di Fabio Fazio sul Nove. "Questa domenica a Che tempo che fa sul Nove Fabio Fazio intervisterà Elly Schlein": questo l'annuncio lanciato sui profili social ufficiali della trasmissione che alterna l'informazione e l'approfondimento giornalistico all'intrattenimento e allo spettacolo. Tra i commenti degli utenti non è mancata l'ironia. "Ma va, non ce lo saremmo mai aspettati", "Per la paura terrò la tv spenta", "Grazie per averlo anticipato, guarderò altro", digitano alcuni follower dei canali.