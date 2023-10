Fedez e Fazio, scambio di ruoli: l'annuncio sui social di Che tempo che fa

26 ottobre 2023 a

Fabio Fazio è stato ospite di Fedez a Muschio Selvaggio e si è raccontato a 360 gradi. Ospite dell'ultimo episodio del podcast, il conduttore di Che tempo che fa ha ora pensato di ricambiare il favore, invitando il rapper nella prossima puntata del talk-show di informazione e di intrattenimento che va in onda su canale Nove. "Domenica a Che tempo che fa Fabio Fazio intervisterà Fedez": questo l'annuncio lanciato sui social network della trasmissione.

Dopo i recenti problemi di salute, culminati con un ricovero d'urgenza a causa di una grave emorragia interna, Fedez torna in televisione e in prima serata. Dato che pochi giorni fa è stata pubblicata in rete l'intervista del giornalista ligure condotta dal rapper, il web non si è lasciato sfuggire l'occasione di assestare qualche colpo e di usare l'arma dell'ironia. "Quindi è stato un dare-avere", scrive qualcuno, facendo appunto riferimento al gioco di ruoli e allo scambio di conduzioni.

Sebbene Fedez abbia già condiviso molto di quanto gli è accaduto da poco, basti pensare alle dichiarazioni rilasciate ad Aldo Cazzullo e alle numerose storie pubblicate su Instagram, è possibile che voglia approfondire di più il tema della malattia e che voglia farlo in diretta, con il largo pubblico della tv. Se qualcuno è rimasto piacevolmente sorpreso, qualcun altro si è già schierato contro la decisione di lasciare spazio al cantante e ha puntato il dito contro il padrone di casa Fazio. "Ma invitate qualcuno di nicchia, che non si vede spesso... di Fedez sappiamo già vita morte e miracoli e valori di sangue e urine" o "Come si dice a Roma, se la cantano e se la suonano. Mai una voce discordante": questi alcuni dei commenti apparsi.