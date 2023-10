Buongiorno benessere, l'esperimento finisce malissimo: "Completamente bagnata"

28 ottobre 2023 a

A Buongiorno benessere, lo spin-off di Unomattina che va in onda su Rai 1 il sabato mattina a partire dalle 10.30, nel momento clou è andato in scena l'imprevisto. Per chi non lo conoscesse, il programma è un settimanale dedicato alla salute e alla medicina e alterna momenti di pura informazione a spazi in cui più concretamente si fanno conoscere al pubblico ricette per tenersi in forma o trucchetti. Oggi, nel corso dell'ultima puntata, la conduttrice Vira Carbone era intenta a seguire il suo ospite mentre spiegava al pubblico i modi attraverso cui combattere il calcare. "Vira fallo con me", ha detto lui, coinvolgendo così la padrona di casa e rovesciando della polvere in una bottiglietta piena d'acqua.

La conduttrice, entusiasta, ha risposto: "Dai, dai, fallo fare a me". Ma proprio nel momento in cui la polvere ha toccato l'acqua, il contenuto della bottiglia ha causato un'esplosione tanto che entrambi si sono bagnati. "È esploso", ha detto l'ospite. Carbone ha replicato: "Io sono completamente bagnata". "Però vi dico, essendo in diretta, vado in onda bagnata e mi asciugo", ha concluso, anche per rompere l'imbarazzo dovuto all'incidente.