Tale e quale show, chi spunta tra il pubblico. Utenti social increduli: "Lei su Rai 1?"

Un'altra puntata di Tale e quale show ha appassionato i telespettatori. Il programma in cui i vip si sfidano a colpi di imitazioni e performance tiene gli italiani incollati alla tv. Forse per l'attenzione al dettaglio o forse per il piacere di una sana leggerezza, Carlo Conti e la sua squadra riescono a catalizzare l'attenzione del pubblico e a far divertire tutti i presenti. Il programma di intrattenimento va molto forte anche sui social network, dove gli utenti commentano in diretta le esibizioni e condividono le scenette più memorabili. E proprio dal web è arrivato un suggerimento che altrimenti a molti sarebbe sfuggito. È stato fatto notare che seduto tra il pubblico c'era un celebre volto televisivo.

Ma di chi si trattava? Alessandra Celentano, la maestra più temuta di Amici, la scuola di Maria De Filippi. Sorridente e allegra, la coreografa ha assistito alle performance proposte dal padrone di casa. Dato che all'improvviso la danzatrice è stata inquadrata da una telecamera, i più attenti hanno iniziato a lanciare la notizia su X, con tanto di foto. "Oddio, la maestra", scrive qualcuno. "Lei su Rai 1?", chiede qualcun altro in maniera scettica.