Domenica In, Turci si confessa su Pascale: "Voglio sapere pochissimo"

23 ottobre 2023 a

a

a

Grandi ospiti a Domenica In. Mara Venier, più grintosa che mai, ha accolto nel suo salotto molti volti celebri del mondo della musica. Se la conversazione con Zucchero ha fatto impazzire lo studio, un'atmosfera più intima si è creata con l'ingresso di Paola Turci. La cantautrice, oltre a intrattenere i telespettatori con l'esecuzione del suo amato brano "Fatti bella per te", ha concesso una lunga intervista alla signora della domenica ed è tornata a raccontarsi senza filtri. "Ti ho sempre vista a fare le cose giuste, con le persone giuste": così ha esordito Venier. "Credo di essere empatica, cerco di capire i bisogni degli altri", ha risposto Turci.

Codegoni-Basciano ultimo atto: "Piange? Lui si faceva..."

"In qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi situazione sto bene. La mia grande sicurezza è dentro la musica, è nelle interpretazioni", ha assicurato la cantante, parlando della sua carriera e della sua grande passione. Poi Venier ha fatto una sorpresa alla sua ospite, mandando in onda un filmato in cui la sorella le dedicava parole di affetto e la definiva "fonte di ispirazione" e donna "coraggiosa". Il momento che più ha catalizzato l'attenzione del pubblico, però, è stato quello in cui Turci ha parlato della sua storia d'amore con Francesca Pascale.

Pivetti in lacrime da Fialdini: chi esce dalla "ruota"

"Ti confesso che della mia famiglia non lo sapeva nessuno. Quella che mi faceva più paura era proprio mia sorella perché non lo sapeva. In realtà poi ho scoperto che lo sapeva", ha iniziato così Turci a rivelare alcuni retroscena. "È una donna meravigliosa ma il suo passato ha una larghezza così", ha detto poi, allargando le braccia e riferendosi proprio alla sua attuale moglie. "Io ho rispetto massimo e totale, però, come tutte le persone, io del passato voglio sapere pochissimo", ha concluso.