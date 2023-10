Veronica Pivetti, lacrime da Francesca Fialdini: chi esce dalla "ruota"

22 ottobre 2023 a

"Il mio primo film da regista? Non è mai uscito. Ma ora sto lavorando per fare un'altra regia. Ho bisogno di fare tante cose, voglio organizzare i prossimi 25 anni di lavoro". E' l'annuncio di Veronica Pivetti, che domenica 22 ottobre si è raccontata in una lunga intervista a 'Da noi... a ruota libera', talk show di Rai1 della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini. L'attrice, doppiatrice e scrittrice ha ripercorso la sua vita, toccando soprattutto i momenti più delicati: "Ho fatto errori madornali, in amore ma non solo. Ho dato troppo a chi non meritava. Bisogna vendere cara la pelle". E sul lavoro: "Una cosa in cui non ho avuto fortuna è stata un film a cui ho lavorato per cinque anni, ma che è uscito in solo 17 sale. Nessuno l'ha visto".

Poi, l’inaspettata sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. Veronica Pivetti ha incontrato in studio una persona a lei sconosciuta ma molto ‘vicina’ alla protagonista del suo nuovo romanzo (edito da Rai Libri, il 17 ottobre). Dalla ruota, al centro dello studio, è infatti apparsa la signora Rosa Guevara, un’assistente socio sanitaria in Italia da 30 anni nata proprio in Perù e che porta lo stesso nome del soggetto del suo libro, ‘Rosa’: le due donne non si conoscevano e questo incontro così suggestivo e commovente ha lasciato in lacrime la stessa Pivetti. Commossa, l’autrice ha detto tra le lacrime: “Il mio libro racconta la storia di una donna che è simbolo di un mondo che ho scoperto. Volevo mettere luce sulle persone invisibili (spesso trattate male), ma insostituibili e vero ossigeno per i nostri anziani. Queste persone - conclude la Pivetti - hanno lasciato le loro famiglie, i loro paesi. E anche i loro mestieri. Vengono da noi in Italia e ci salvano la vita”.