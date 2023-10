Verissimo, da Codegoni un macigno su Basciano: "Piange? Lui si faceva..."

Alice Antico 22 ottobre 2023 a

Nella puntata di “Verissimo” di ieri pomeriggio, Alessandro Basciano, in una lunghissima intervista, ha avuto la possibilità di replicare alle dichiarazioni di Sophie Codegoni. Il deejay ha dichiarato pubblicamente di non aver tradito la giovane compagna e si è mostrato molto provato dall’attuale situazione.“Voglio tornare con lei, sto male Silvia. Non dormo. Mi manca l’aria. Non riesco ad andare avanti”, ha detto Basciano. “Sono distrutto. Non ce la faccio. Io la amo, le chiedo solo di ascoltarmi, di venirmi incontro. Son disperato, soffro dalla mattina alla sera. Cerco di andare in Chiesa, di seguire un percorso spirituale. Non riesco a fare niente”, ha continuato. L’intervista si era conclusa con il deejay che scongiurava Silvia Toffanin di aiutarlo ad avere, quantomeno, un dialogo con la sua ex fidanzata.

Oggi, a distanza di 24 ore esatte, Sophie ha fatto ritorno come ospite nel salotto di Canale 5. “Sono in un vortice. Non so se sto bene o se sto male”, ha esordito l’influencer. “Ho visto l'intervista di ieri e sono stati toccati tre o quattro tasti troppo delicati. Non posso permettergli di farmi apparire come la cattiva”, ha precisato poi, riguardo la sua seconda ospitata a “Verissimo”.

Alla domanda sulle lacrime di Alessandro, Sophie ha risposto: “Io sono innamorata di Alessandro, ma lui mi ha impedito di continuare ad amarlo. Il suo pianto non mi fa effetto perché ne ho visti tanti di quei pianti. Quante volte devo dire “riproviamoci”?”. Poi, sulla questione del plagio e del cartomante, Sophie ha dichiarato che: “Più volte abbiamo parlato di questo ‘plagio’. Penso che non sia un'assurdità che io mi sia fatta fare delle carte. Non ti dico di no, ma sinceramente non c'è nessun collegamento con quello che è successo. Io di certo non mi appello a un mago, sennò avrei dovuto lasciarlo quando ero al nono mese di gravidanza”. L’intervista si è conclusa con la stoccata finale: “Io mi facevo fare le carte, mentre lui si faceva le altre”.