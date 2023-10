Basciano-Codegoni, la replica del dj ribalta tutto: "Tradita? A Ibiza..."

21 ottobre 2023 a

La storia di Alessandro Basciano e di Sophie Codegoni ha catalizzato l'attenzione di chi più segue la televisione. Con una storia su Instagram inaspettata, l'influencer ha annunciato la rottura con il compagno e padre di sua figlia. Per raccontare la sua versione dei fatti, la modella è stata ospite di Silvia Toffanin e ha indicato i presunti motivi della fine della loro storia, parlando di un tradimento e di parole e di atteggiamenti poco rispettosi. Oggi, nel salotto di Verissimo, ha avuto diritto di replica Basciano che, oltre a smentire quanto pronunciato dalla sua ex fidanzata, ha anche ammesso di essere addolorato e scosso da quanto accaduto.

"Sono andato a Ibiza per lavoro. La ragazza della foto in aeroporto era a Ibiza, ma non l'ho invitata io. Non siamo stati insieme in vacanza. L'ha invitata il mio booking manager. Abbiamo condiviso una villa, prenotata sempre dal mio manager, insieme ad altre persone", ha detto. E sull'identità della ragazza con la quale sarebbe stato immortalato, ha aggiunto: "Non la reputo una ex. È una ragazza con cui ho avuto un flirt quando vivevo in Spagna".