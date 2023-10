Ascolti tv, sfida tre le big del sabato sera Carlucci e De Filippi: chi la spunta

22 ottobre 2023 a

È partita la nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma che ha come obiettivo quello di trasformare vip inesperti in ballerini professionisti. Quest'anno il cast è stellare e Milly Carlucci è più carica che mai. Intanto Tu Si Que Vales, il talent di Canale 5, non arretra e conquista un'ampia fetta di telespettatori. Ieri, sabato 21 ottobre, i palinsesti tv hanno offerto film, serie, documentari e programmi di intrattenimento. Se su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della trasmissione di ballo, Mediaset continua a puntare tutto sullo show con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto in giuria. Ma chi ha vinto questa sfida in termini di ascolti?

Al suo debutto, Ballando con le stelle è stato visto da 3.228.000 spettatori, pari al 22.5% di share. Milly Carlucci, che ha riconfermato in toto la giuria e che ha selezionato dei concorrenti formidabili, continua ad accendere il sabato sera come solo lei sa fare. Maria De Filippi, dal canto suo, è sempre una conferma. Tu Si Que Vales, infatti, è stato visto da 4.002.000 spettatori con uno share del 27.8%.

Sui social già spopolano i video della serata di ieri. Tanto Ballando con le stelle quanto Tu Si Que Vales sono schizzati tra i trending topic su X. Selvaggia Lucarelli è tra i volti più amati dello show di Rai 1. Tra i concorrenti hanno ricevuto grandi apprezzamenti Simona Ventura e Lino Banfi, che con un ballo dedicato alla moglie ha fatto commuovere tutti. In rete circola poi un filmato che riprende il momento in cui la conduttrice di Canale 5 si cimenta in una performance con simpatia. Con un microfono all'altezza della bocca e un brano di Emma in sottofondo, in compagnia di Rudy Zerbi Maria De Filippi ha fatto il pieno di applausi.