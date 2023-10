Ballando con le stelle, Milly Carlucci spiazza tutti: chi è il primo "ballerino per una notte"

21 ottobre 2023 a

a

a

Parte stasera, sabato 21 ottobre, la nuova edizione di Ballando delle stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, con una sorpresa. Il primo "Ballerine per una notte" sarà infatti Andrea Antonello, un ragazzo autistico di trent’anni: ad accompagnarlo in questa speciale avventura che lo vedrà cimentarsi in una performance sulle note di “Vent’Anni” di Massimo Ranieri sarà il padre Franco. I due son uniti dall'amore e dalla passione della moto con cui hanno fatto viaggi memorabili tra cui il giro del mondo: 6.200 km, attraverso l’India da Nuova Dehli a Mumbai e fino a Calcutta.

Ma chi sono i concorrenti? Queste le coppie: Lino Banfi - Alessandra Tripoli, Sara Croce - Luca Favilla, Antonio Caprarica - Maria Ermachkova, Rosanna Lambertucci - Simone Casula, Teo Mammucari - Anastasia Kuzmina, Carlotta Mantovan - Moreno Porcu, Paola Perego - Angelo Madonia, Lorenzo Tano - Lucrezia Lando, Giovanni Terzi - Giada Lini, Ricky Tognazzi - Tove Villfor, Simona Ventura - Samuel Peron e Wanda Nara - Pasquale La Rocca.

Confermata la giuria di Ballando con le stelle dello scorso anno: pronti ad alzare le palette saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabili i commenti di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira formeranno la giuria popolare.

I ballerini ancora devono esordire tra valzer ritmi latini, ma già ci sono dei favoriti per la vittoria finale. Sono quelli indicati dai bookmaker, tra cui spicca Wanda Nara che apre le quote tra il 2,25 di Betflag e il 2,80 di Planetwin365, inseguita da Simona Ventura, anche lei in passato ospite speciale del programma, e ora offerta a 4. A chiudere il podio degli analisti è Sara Croce, ex ’madre natura' di ’Ciao Darwin’, a 5,75.