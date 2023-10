I Cesaroni, nuova stagione in arrivo? La frase sibillina di Amendola

16 ottobre 2023 a

I fan non stanno nella pelle. Gli indizi lasciati da Claudio Amendola nel corso dell'intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, hanno lasciato tutti si stucco. È prevista una nuova stagione de I Cesaroni, una delle serie televisive più amate in assoluto? Dopo dieci anni di stop e di grande nostalgia, è possibile che gli autori abbiano pensato di rilanciare la fiction dei record e che proprio la chiacchierata dell'attore sia stata pensata come un escamotage per mandare in visibilio i telespettatori.

Mentre Toffanin conduceva l'intervista, con l'obiettivo di indagare sulla vita privata e sugli impegni lavorativi del suo ospite, Amendola si è lasciato scappare una frase sibillina sulla possibilità di un ritorno de I Cesaroni. "Belli i Cesaroni eh...", ha detto l'attore sorridendo. La conduttrice ha risposto annuendo con la testa: "È vero...eh sì". "Eh sì...", ha ripetuto lui. Ed è partito un gioco di canto e controcanto, con tanto di battute e silenzio complice. "Bah, chissà", ha aggiunto Amendola, uno degli attori protagonisti della serie. "Chissà, vedremo", ha affermato Toffanin. Il pubblico è esploso in un applauso. Boato in studio. La serie, andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014, ha segnato una stagione ben precisa di Mediaset ed è ormai sulle piattaforme streaming, usate da chi vuole rispolverare i drammi familiari, gli intrecci, gli amori e la comicità di uno dei prodotti meglio riusciti dell'azienda.