Enrico Papi, nel nuovo game show sulla musica una valanga di vip. Ecco i nomi

13 ottobre 2023

Un nuovo game show dedicato alla musica che andrà presto in onda su Italia1. Enrico Papi sarà alla conduzione del programma tv che metterà in fila varie celebrità dello spettacolo. Ma chi saranno i vip che si sfideranno nel gioco? Il sito TvBlog fa i nomi e i cognomi in un'anteprima che chiarisce più di qualche dubbio.

Papi torna a condurre su Mediaset: il programma affidato a lui e Barale

Intanto il programma si intitola "Tilt" e, secondo TvBlog, potrà contare sulla partecipazione di Peppe Vessicchio, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Elisabetta Canalis, Manuela Arcuri, Rita Pavone e Joe Bastianich.