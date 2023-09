Teo Mammucari, bordata a Mediaset: "Se lavora lui...", chi prende di mira

Alice Antico 24 settembre 2023 a

a

a

Teo Mammucari è protagonista di diverse novità in questo periodo, in primis la sua partecipazione come concorrente della prossima edizione di “Ballando con le stelle”; in secondo luogo, il suo definitivo allontanamento da Mediaset, che tanto sta facendo discutere il web. A tal proposito, Teo Mammuccari si è lasciato andare a confessioni inedite in un’intervista per “Il Messaggero”. "Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, ‘Le Iene’ e ‘Tu sì que vales’. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni".

Ciclone Cruciani sul "diritto di migrare", le frasi surreali dei vip sinistri

Dal 21 ottobre, dunque, Teo farà parte del cast di Milly Carlucci in Rai dopo anni di fedeltà a Mediaset. "Se domani si spegne la televisione, siamo in pochi a poter continuare a lavorare. Io della tv non ho bisogno, prendo un microfono e salgo su un palco. Questa è la differenza tra un artista e uno messo lì per altri motivi", ha continuato. "A 59 anni voglio sperimentare. Ascolti alla mano, non ho sbagliato neanche un programma su Mediaset. Se pensassi solo ai soldi, sarei rimasto a ‘Tu sì que vales’ e a ‘Le Iene’ ".

Anche Fagnani smonta i teoremi della sinistra: “Rai a destra? Tutto falso”

Poi, sul presunto litigio con Davide Parenti de “Le Iene”, il conduttore ci ha tenuto a specificare: "Non ho litigato con Parenti, che invece ha litigato con tutti i conduttori de Le Iene. Quando sono andato via non l’ha presa bene. Di me diceva che ero il più bravo mai avuto".

Ma andiamo ai motivi per i quali Mammucari ha preso questa drastica decisione. Il conduttore ha raccontato di aver chiesto un programma tutto suo, dopo sei anni a ‘Tu sì que vales’ e una grande collaborazione come conduttore de ‘Le Iene’, e la risposta è stata: “Mi hanno chiesto di fargli uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché”.

Il cast è al completo: tutti i nomi dei concorrenti

Poi la stoccata finale: “Se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati, io perché non vengo considerato? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia”. Sul suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi, infine, Mammuccari ha chiarito che: "L’ho visto una volta, è stato nobile e cortese. Gli devo solo dire grazie. Glielo sto dicendo da due ore: non ho mai avuto problemi, mai un litigio in studio in 25 anni di carriera".