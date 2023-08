Mediaset, Enrico Papi torna alla conduzione? Con lui pure Paola Barale

Alice Antico 05 agosto 2023 a

L’account Instagram “The pipol tv” ha spoilerato nelle scorse ore una news riguardo Enrico Papi: dopo l’esperienza come opinionista a l’Isola dei Famosi, Enrico potrebbe tornare nella conduzione, sempre in casa Mediaset. Di quale programma? Della nuova edizione de "La pupa e il secchione”. Il gossip non finisce qui perché è stato fatto anche il nome di chi, accanto a lui, sarà presente nel programma col ruolo di giudice: si tratta di Paola Barale. Una coppia già vista questa, dal momento che i due avevano condiviso diversi anni di lavoro a “Buona Domenica” da Maurizio Costanzo.

E ora la coppia è carica per timonare “La pupa e il secchione”, lo show che si prepara a tornare dopo due anni di assenza, sempre su Italia 1, con partenza prevista per l’inizio del 2024. Oltre questa novità sulla nuova posizione della conduttrice, Paola Barale era stata al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi tempi, soprattutto riguardo la sua presenza alla nuova edizione del GF Vip come opinionista. Ovviamente, si è trattato solo di ipotesi, dal momento che il Gf Vip ha deciso di puntare su Cesara Buonamici e che la Barale ha scelto altri percorsi.