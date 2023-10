Caso Fedez, l'ad Rai Roberto Sergio sul futuro del rapper: cosa gli promette

11 ottobre 2023 a

Il caso Fedez fa ancora discutere. Dopo il caso del Primo Maggio e il forfait a poche ore dall'intervista con Francesca Fagnani, si parla ancora della possibilità di far apparire il rapper sulle reti del servizio pubblico. A parlarne è l'ad Rai Roberto Sergio.

«Fedez non è un epurato, è una persona che avrà spazio in Rai anche in futuro». È quanto afferma Roberto Sergio, ad Rai, nel corso dell’evento ’Ceo for Lifè in cui ribadisce che «il suo è un caso particolare, nel senso che la notizia di Fedez che non partecipa a ’Belvè viene ufficializzata non quando la cosa accade ovvero dieci giorni prima del suo ricovero, ma casualmente durante il suo ricovero. Purtroppo, quando si tratta di Rai, c’è sempre la volontà o la tendenza a voler strumentalizzare con artifizi particolari le scelte che vengono fatte». Aggiunge però Roberto Sergio: «Nel momento in cui non sono stati definiti alcuni rapporti e Fedez proviene da un Primo Maggio in cui ci sono state contestazioni e querele tuttora in itinere e dalle vicende del Festival di Sanremo dove sinceramente, almeno per alcuni aspetti, la sua presenza non ha brillato, il caso deve essere prima risolto e poi, quando lo sarà, tornerà a essere uno dei tanti che parteciperà ai programmi della Rai. Non c’è una volontà di chiudere con lui e mi dispiace che la cosa sia stata collegata ai suoi problemi di salute e mi auguro di poterlo ascoltare e incontrare».