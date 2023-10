Fedez, il retroscena su Chiara Ferragni: "Ha mollato tutto e...". Poi parla di X Factor

07 ottobre 2023 a

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fedez, di ritorno dal Fatebenefratelli di Milano, ha raccontato quanto gli è accaduto nell'ultima settimana e, addirittura, negli ultimi mesi. Se nella prima parte dell'intervista il rapper ha parlato della malattia e ha spiegato, tecnicamente, cosa l'ha portato al ricovero, nella seconda metà della chiacchierata concessa ad Aldo Cazzullo il cantante si è anche soffermato sul rapporto con la moglie Chiara Ferragni e con i figli Leone e Vittoria. "Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera": queste le parole spese per la sua metà, l'influencer più celebre d'Italia.

"Anche stimolazioni transcraniche": Fedez rompe il silenzio sulla malattia

Quando gli è stato chiesto se ai figli avesse raccontato la verità sulla malattia, Fedez ha risposto: "Non so quale sia la strada giusta da percorrere. Abbiamo scelto di non nascondere che papà è in ospedale, che papà ha dei problemi; del resto è difficile nascondere una cicatrice da venti centimetri nella pancia. Cerchiamo di edulcorare il racconto. Ma non avrebbe senso tenerli all'oscuro". Non poteva mancare una domanda sull'esposizione mediatica dei "Ferragnez". "In questi giorni mi sono reso conto di come sia stata giusta la scelta di raccontarmi, di non delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita. Le faccio un esempio: in questi dieci giorni in ospedale non ho mai toccato il telefono o pubblicato qualcosa sui social; eppure c'erano giornalisti fuori dall'ospedale, e ogni giorno si parlava di me sui giornali, peraltro con notizie non sempre verificate", ha affermato Fedez.

"Senza i donatori...": il messaggio choc di Fedez

Poi un interrogativo schietto sul suo futuro lavorativo. Negli ultimi giorni si è parlato di una sua possibile sostituzione a X Factor, viste le sue delicate condizioni di salute. Ma Fedez non ha perso la grinta che lo contraddistingue e ha risposto con una buona dose di ottimismo: "I live iniziano il 26 ottobre, facendo gli scongiuri potrei farcela. Sono giorni cruciali, l'emocromo è risalito a 9, mi sento meglio". Tra una dichiarazione e l'altra, salta fuori anche un po' di dispiacere per il gioco impazzito di notizie sul suo conto: "Se oggi vivo una situazione di privilegio economico, persino di un certo potere, questo non significa non soffrire mentre sei in ospedale e ci sono persone che ti augurano la morte. Anzi, è molto doloroso. Può capitare di scrivere fesserie. Ma gioire per la morte altrui, com'è accaduto per Silvio Berlusconi e per Michela Murgia, è orribile. Mi ha rattristato scoprirmi dentro il gioco del fantamorto...", ha concluso.